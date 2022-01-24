عمرو أديب: اللي بيتعمل في أحمد حلمي ومنى زكي حرام وظلم وليه الراجل يتهزق كده؟

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه وغضبه من حملة الهجوم على الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي؛ بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

خصوصية أحمد حلمي ومنى زكي

وقال عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “اللى بيتعمل في منى زكي وأحمد حلمي الـ24 ساعة حرام، حياة الاتنين الشخصية يتعمل فيها كده ازاي ده أحمد حلمي اللى بتحبوه ومنى زكي اللى بتحترموها، ازاي يوصل بيكم الحال انكم تقولوا طلقها واكتشف إزاي كده؟”.

طلاق منى زكي من أحمد حلمي

وتابع:”ازاي تتجردوا من الإنسانية وتقطعوا في أحمد حلمي ومنى زكي كده ويتطلقوا ليه وليه الراجل يتهزق كده والناس تتشتم كده دول عندهم عيال”.

جريمة ضد منى زكي

ولفت:”منى زكي الفيلم كله صباعها مبانش، الأفكار تتناقش بأفكار مش بجريمة..ازاي نشتم الراجل ونهينه ونهزقه بجد حرام؟”.

إيمان أحمد حلمي ومنى زكي

وتسائل:”تعرف إيه أنت عن إيمان أحمد حلمي ولا منى زكي؟.. خلاص نصبنا نفسنا حكام والهة وكل حاجة بشويش..حاجة حسيت ان فيها ظلم وقرف وخسة ازاي أحمد حلمي يرد علي الشتيمة دي”.

وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز للفنانة منى زكي والفنان إياد نصار خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضه على منصة “Netflix”، حيث تعرض لبعض الانتقادات على محتواه وما تضمنته أحداثه.

قصة فيلم أصحاب ولا أعز

والفيلم المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect strangers” بات هو النسخة رقم 19 التي يتم تقديمها حول العالم من الفيلم الإيطالي الشهير.

الفيلم يدور حول 7 من الأصدقاء، يلتقون على العشاء في ليلة خسوف القمر، لتطرأ إلى ذهنهم فكرة مجنونة، بعدما قرروا اللعب من خلال البوح بكل ما يرد إلى هواتفهم خلال تواجدهم معا، وهو ما يتسبب في أزمات كبرى، والكشف عن أسرار لم تكن معلومة من قبل.

انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز

وفور عرضه تعرض الفيلم لانتقادات كثيرة، دارت في معظمها حول ما احتوى عليه من أفكار يرى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي، وألفاظ لم تكن تسمع في الأعمال العربية من قبل.

كما جاء المشهد الافتتاحي صادما لبعض الجمهور، إذ تظهر منى زكي وهي تتخلى عن ملابسها الداخلية وتخبئها في حقيبتها خلال توجهها وزوجها لزيارة أصدقائهما، وتكشف الأحداث فيما بعد عن ارتباطها عبر الانترنت بشخص ومحادثته رغم أنها متزوجة من إياد نصار خلال الأحداث.

كما أثار الفيلم انتقادات كبيرة بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس، وهو الفنان اللبناني فؤاد يمين، واتهم الفيلم بالترويج للمثلية الجنسية، إلى جنب ظهور منى زكي بجرأة غير معهودة عليها، خاصة أنها تقدم دور زوجة مصرية.

أما الانتقاد الآخر فهو انتقاد فني حيث أكد الكثيرين أنه أخذ نصا ومضمونا عن الفيلم الإيطالي دون أحداث أي إبداع فني أو تغيير لصناعه العرب، حتى يمكن تمييزه عن العمل الأجنبي.

فيلم أصحاب ولا أعز

العمل الذي يعد التجربة الإخراجية الأولى لمخرجه وسام سميرة، يتشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز.