حسن شاكوش يروج لحفله الجديد عبر ”الإنستجرام”

روج الفنان حسن شاكوش لحفلتة الجديدة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وقام بنشر فيديو جديد له علي أغنية "بنت الجيران"، وعلق قائلاً :" ‏انتظرونا إن شاء الله أقوى حفلة في البحرين الشقيقة منتظر كل الجاليات العربية هنولع الدنيا￼❤️????????????".

مما نال إعجاب متابعية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"بالتوفيق كلنا بنحبك"،"هتكسر الدنيا كالعادة يانجم "،"يامشرفنا ".

ويذكر أنه قد علق المطرب حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، على تغيير اسمه للعودة للنقابة، قائلا: "أنا اسمي في النقابة حسن منصور".

وأضاف "شاكوش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أما قدمت في النقابة قدمت على حسن منصور مش حسن شاكوش"، موضحا: "حسن شاكوش اسم الشهرة فقط بين الناس، إنما الكارنيه حسن منصور".

وأشار: "في النقابة اخواتنا الكبار وأكيد هما شايفين حاجة إحنا مش شايفنيها"، مردفا: "أنا مش هفرض على الناس اسم معين اللي عايز يقولي يا شاكوش يقول".

وأوضح المطرب حسن شاكوش،: "أنا وصلت لمرحلة إني مش محتاج اسم.. صورتي لوحدها تتعرف".