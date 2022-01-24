وفاة زينب ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

توفيت زينب ابنة الشاعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعلنت الكاتبة الكبيرة صافيناز كاظم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نبأ وفاة الراحلة، قائلة: "زينب ابنة أحمد فؤاد نجم تلحق بأبيها".

يذكر أن أحمد فؤاد نجم تزوج العديد من المرات، وله ثلاث بنات: عفاف، ونوارة، وزينب.

وكانت أولى زوجاته فاطمة منصور التي أنجب منها عفاف، وأشهرهن الفنانة عزة بلبع، والكاتبة صافيناز كاظم، وأنجب منها نوارة التي تعمل بالمجال الصحفي، وممثلة المسرح الجزائرية الأولى صونيا ميكيو، وكانت زوجته الأخيرة هي أميمة عبد الوهاب والدة زينب.