سوزان نجم الدين أحد أفراد عصابة نصب فى فيلم ”تماسيح النيل”

تنتظر النجمة سوزان نجم الدين طرح فيلم "تماسيح النيل" في دور العرض بعد غدا الأربعاء الموافق 26 يناير، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "نادية" التي تكشف الأحداث مشاركتها في عصابة نصب مع مرور الشخصية بالعديد من التطورات خلال رحلة النصب مع باقى أفراد العصابة.

وأكدت سوزان نجم الدين أنه تجربتها فى "تماسيح النيل" تجربة لطيفة للغاية، خاصة مع المخرج سامح عبد العزيز الذى يجعل اللوكيشن مميز ومرح طوال فترة التصوير والتى غلب عليها الأجواء العائلية مع باقى ألفنانين المشاركين فى البطولة، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل متمنية أن يلقى ألفيلم النتائج الجيدة على قدر المجهود والحب الذى كان فى الكواليس.

فيلم "تماسيح النيل" يشارك فى بطولته مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، لما كتكت، وعدد آخر من الفنانين وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.