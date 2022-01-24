اليوم.. وائل الفشني يحيى حفلا غنائيا بمسرح سيد درويش فى الإسكندرية

يحيى الفنان وائل الفشني حفلاً غنائياً غداً، اليوم الإثنين الموافق 24 يناير، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية والتابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة مجدي صابر، ومن المقرر أن يقدم الفشني مجموعة متنوعة من أغانيه الذي يحبها جمهوره، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد .

وكان وائل الفشني قد احيا حفلاً غنائيًا، أول أمس السبت، علي مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى وقدم خلال ساعتين متواصلتين باقة متنوعة من أغانيه ، بحضور جمهوره ومع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .