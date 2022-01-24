عمرو كمال يروج لحفله عبر انستجرام

روج الفنان عمرو كمال لحفلتة بالسعودية ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
ونشر عمرو كمال ، صورة له وعلق قائلا : أكبر حفلات السعودية - الرياض يوم الجمعة إن شاء الله.
وكان قد شنّ مؤدي المهرجانات حمو بيكا هجوما لاذعا على صديقه المطرب عمر كمال بع طرح أغنيتهما الأخيرة التي حملت اسم مستفزة .
وقال حمو بيكا، في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" من شهر عمر كمال جابلي شاعر وقالي عاوزين نعمل أغنية جديدة؛ وبالفعل وافقت وخلصنا الأغنية بعدها ؛ وهي جاهزة من شهرين او ثلاثة علي حد قوله ".
وأضاف: "قولتله هننزل الاغنية امتي ؛ قالي انا عندي أغنية مع شيماء المغربي هنزلها وبعدين هننزل باغنيتنا دي وبالفعل اول لما نزل الأغنية باركتله وشيرتها عندي ".
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