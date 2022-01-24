حسن الرداد يكشف سبب انتشار شائعة اعتزال إيمي سمير غانم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق حسن الرداد، على سبب انتشار شائعة اعتزال زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في الفترة الأخيرة، كذلك شائعة انفصالهما.

ورد الفنان حسن الرداد على هذه الشائعات في لقاء مع et بالعربي، وأكد أن إيمي لم تعتزل الفن، موضحا أن هناك حساب مزيف تسبب في انتشار هذه الشائعة بعد نشر صورتها بالحجاب وهي تؤدي مناسك العمرة وكتابة أنها اعتزلت، مشيرا إلى أنها تأخذ فترة راحة وستعود قريبا.

وأكمل متحدثا عن إيمي ليصفها أنها نجمة الكوميديا بلا أي منافس.

وعن شائعات انفصالهما قال: “أكيد أحنا الاتنين، أكتر اتنين بيطلع عليهم شائعات ومش عارف ليه، أنا مبقراش اللي بيتكتب وبتجاهل الكلام، بس ممكن نكون بالنسبالهم مادة لأن الناس بتحب تعرف أخباري أنا وإيمي، والشائعات لا تنقطع من قبل ما نتجوز”.

وأكد حسن الرداد أنه وإيمي يفضلان ابعاد حياتهما الخاصة عن الإعلام والصحافة وهو ما يستبب في انتشار شائعة انفصالهما، أحيانا يفضل عدم الرد لكن مع تصديق الجمهور للأخبار ويتضطر للرد.

على جانب آخر، ينشغل الفنان حسن الرداد هذه الأيام في تحضيرات مسرحية “كازانوفا”، وهي المسرحية التي تجمعه لأول مرة مع الفنان عمرو يوسف بعد أن جمعهما مسلسل “الدالي”.

والمسرحية من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft Mdeia ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.