أسما شريف منير تعلن إصابة ابنتها بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت أسما شريف منير، إصابة ابنتها لارا بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة أسما بالفيروس منذ عدة أيام.

وكتبت أسما شريف منير عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: لارا بنتي كمان إيجابي كورونا، ربنا يستر.

وكانت أسما شريف منير أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ عدة أيام، حيث نشرت صورة لمسحة كورونا، وظهرت نتيجة المسحة إيجابية، وذلك عبر خاصية إستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: ادعوا لي أنا تعبانة جدًّا جسديًّا ونفسيًّا وحاسة إني لوحدي.

يذكر أن أسما شريف منير هي خبيرة موضة وإعلامية، وبدأت شهرتها تزداد بعدما قدمت برنامج يحمل اسم أنا وبنتي، بالتعاون مع والدها الفنان شريف منير، ويتناول البرنامج وجهات النظر المختلفة بين الآباء والأبناء، من إخراج إياد صالح، وتظهر أسما في العديد من البرامج التلفزيونية مع والدها.

وأسما أيضًا شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على مشاركة يومها مع متابعيها وتشارك العديد من الصور والفيديوهات بصورة يومية، وتمتلك أسما العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت حاجز الـ 2 مليون متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.