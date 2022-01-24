شكرا لقرائتكم خبر عن جلال الشرقاوي عن إلهام شاهين:«كل يوم يجيلها راجل في الأوضة».. والفنانة ترد بالفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 24 يناير 2022 08:32 مساءً - شهدت الساعات الماضية إعادة تداول لقاء تلفزيوني جريء يرصد خلافات شائكة وفعت بين الفنانة إلهام شاهين والفنان والمخرج القدير جلال الشرقاوي في فترة زمنية محددة.

وكانت الإعلامية صفاء أبو سعود تستضيف إلهام شاهين وعرضت عليها لقطات من لقاء آخر مع جلال الشرقاوي الذي كان يتحدث عنها.

وأثار الفيديو مع إعادة تداوله موجة من الجدل مؤخرًا؛ حيث وجه جلال الشرقاوي اتهامات صادمة للفنانة إلهام شاهين.

ويستعرض “أفيش” لقطات من الحوار الذي ردت فيه إلهام شاهين على مجموعة من اتهامات جلال الشرقاوي.

كل يوم عندها راجل شكل في غرفتها

قال جلال الشرقاوي إن الفنانة إلهام شاهين كانت تعمل معه في إحدى المسرحيات بعد تخرجها بعام واحد.

وتابع : أنا من أول يوم قولتلهم غرفة الكواليس الخاصة بالفنان بمثابة غرفة النوم، ولن يكون مسموح باستضافة أحد بداخلها على الإطلاق.

وأكد على أن الاتفاق كان منذ البداية؛ إلا أنه فوجيء بعد ذلك بأن إلهام شاهين كسرت هذه القواعد.

وأضاف: كانت كل يوم تستقبل راجل شكل في أوضتها، كل يوم عندها رجالة في غرفة الكواليس التي كان بمثابة غرفة نومة .

ولفت إلى أنه لم يتعامل معها بقلة ذوق على الإطلاق لأنه رجل يفهم في الذوق، وحاول التحدث معها باحترام.

رفضت استقبالهم في غرفة مكتبي بدلًا من غرفة النوم

وتابع: المفروض هي ست ولو عايزة تستقبل حد قولتلها تعالي استقبليه في مكتبي واعتبريه الصالون لكنها رفضت.

واستكمل قصته: وفي يوم كان عندها زميلها أشرف زكي ودخلت سلمت عليهم وقولتله بكل ذوق معلش عايز اشرب معاك شاي برا إلا أنها أنفعلت وثارت بقوة ضده.

وقال : هي مثارتش بسبب أشرف، لأنه كان شاب ملوش في الطور ولا الطحين وغلبان فعلا، لكنها ثارت عشان الضيف اللي كان قبل أشرف ، ولم يذكر اسمه.

جلال الشرقاوي يصفعها على وجهها

ويذكر أن واقعة أشرف زكي كانت واقعة شهيرة، حيث قام جلال الشرقاوي بصفع إلهام شاهين بالقلم على وجهها بعد أن تطاولت عليه؛ حيث قالت في لقاء تلفزيوني مؤخرًا مع وفاء الكيلاني أنها قالت كلمة سخيفة وقام بضربها في حينها وقال لها إنها قليلة الأدب.

إلهام شاهين تسخر من جلال الشرقاوي

ومن جانبها ردت إلهام شاهين على هذا الهجوم اللاذع في حينها مع الإعلامية صفاء أبو السعود.

وقالت إلهام بسخرية : أولًا اتحفظ على أنه ذوق جدًا وذوقه واضح لما قال الجنازة جارة والميت كلب الصراحة.

كل يوم كنت بستقبل راجل فعلا

وأضافت: أولا مش غرفة نومي على الإطلاق في فرق، أنا مبروحش أنام فيها،أنا كنت بشوف شغلي ومن حقي استقبل ضيوفي فيها.

وأوضحت : ليه معتبرهاش غرفة مكتبي بدل غرفة نومي، والكلام اللي بيقوله ده ميصحش، وفعلا كنت كل يوم بستقبل حد سيناريست أو مخرج أو منتج كلها جايين في شغل.