شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يصف أصالة بـ “الحشاشة”.. والمتابعون: عيب عليك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 24 يناير 2022 08:32 مساءً - فتح المخرج طارق العريان النار على طليقته الفنانة السورية أصالة، وذلك بطريقة غير مباشرة بعد فترة طويلة من الصمت جاءت عقب انفصالهما.

وصف أصالة بـ “الحشاشة”

واستخدم “العريان” خاصية PIN لتثبيت تعليق مسئ لـ “أصالة” من إحدى المتابعات على “صورة” خاصة به نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وقالت “المتابعة” في التعليق: “سيد الرجال من يوم اللي تركها هالحشاشة رجعت قيمته”، في إشارة لطليقته الفنانة السورية أصالة.

متابعون لـ طارق العريان: عيب عليك

وأثار تصرف طارق العريان تجاه أصالة غضب المتابعين على “إنستجرام” واصفين تصرفه بـ “المراهقة المتأخرة”، وانهالت التعليقات السلبية على صورته.

وعلقت “متابعة” قائلة: “Hحترم سنك إيه لبس المراهقين ده.. والله لما كنت مع أصالة كنت زي الفل”.

فيما قالت “متابعة” أخرى: “عيب والله تضل أم عيالك.. احترام وتقدير وعشرة والعيال اللي بينهم”.

ودفعت ردود الفعل السلبية “العريان” لحذف التعليق المثبت على الصورة بعد ساعات من تثبيته لينهي الجدل المثار عنه.

متابعة تدافع عن أصالة

متابعة تدافع عن أصالة

أصالة لـ طارق العريان: أنت مش إنسان

وأعلنت الفنانة أصالة عن غضبها من طليقها بعد انفصالهما، ونشرت صورة طليقها مع خطيبته نيكول سعفان معلقة: “دي أقسى صورة مرت عليّا في حياتي.. بقالي 30 ساعة من ساعة ما شوفتها وأنا مش قادرة أصدق”.

وأضافت: “حتى نقطة الأمان اللي بحاول أحافظ عليها لوالد أبنائي آدم وعلي فقدتها.. واللي بتعمله مش إنساني عيب”.

فيما التزم “العريان” الصمت تجاه الانتقادات الموجهة له من قبل طليقته السابقة.

طارق العريان ونيكول سعفان

زواج أصالة من برلماني مصري

وفي ذات السياق، أعلن مصفف الشعر “جو رعد” سابقًا عن زواج أصالة بالفعل من البرلماني المصري أحمد عبدالمجيد.

وقال في فيديو نشره: “الزواج تم ولا أعرف إذا كانت أصالة هتعمل حفل زفاف أم لا، ولكن كل زواج وله ظروفه زى ما أصولة قالت”.