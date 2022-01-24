بعد اتهامه بالترويج للإباحية والمثلية.. نقابة الممثلين ترد على هجوم “حزب النور” على “أصحاب ولا أعز”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال المستشار شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إنه تم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد اليوتيوبر الذي أساء وتطاول علي الفنانين وسب الفنانة منى زكي بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.

حرية الإبداع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: نقيب المهن التمثيلية لم يدافع عن فيلم “أصحاب ولا أعز” بعينه وإنما دافع عن حرية الإبداع لا سيما وأننا نعيش في ظل دولة مدنية.

الطعن في أعراض الفنانين

وتابع: لن نقبل بالطعن والسب والقذف في أعراض الفنانين أو الإساءة لأحد منهم سواء من اليوتيوبر أو غيره لأنه هذا لا يعد نقدًا علي الإطلاق”.

هجوم حزب النور

وعن هجوم حزب النور علي نقابة المهن التمثيلية لدفاعها عما وصفته بالدفاع عن فيلم يروج للإباحية، رد “سعيد”: “من حقهم ينتقدوا العمل ولكن هما لم يفهموا ما قرره النقيب في بيانه لأنه تحدث عن حرية الإبداع والفن ولم يدافع عن العمل بعينه ولكن كان ينظر إلى الحرية بشكل عام ومهنة التمثيل”.

نائب حزب النور يهاجم فيلم “أصحاب ولا أعز”

طالب النائب أحمد مجدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، باتخاذ مواقف ضد التطبيقات والمواقع التي تروج للمثلية الجنسية؛ لحماية الأبناء وهوية الدولة، مشددًا على أن مصر دولة إسلامية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المشاهد الموجودة في فيلم «أصحاب ولا أعز» تناقض هوية الدين والأمة وتؤدي إلى تدمير المجتمع والشباب والدولة، قائلًا إن الحزب تقدم بطلب حتى يحقق النائب العام في الأمر وإيقاف نقابة المهن التمثيلية للممثلين المشاركين في الفيلم.

وأشار إلى أن «نشر الفجر والعري والفسوق مخالف للدستور»، مضيفًا: «الدين المكون الرئيسي للمجتمعات العربية والعادات والتقاليد فيها تتسم بالنخوة والشهامة والمروءة وترفض انتشار تلك المعاني بين أولادنا وأن تصبح أمرًا مستساغًا».

ولفت إلى أن الحزب يطالب بإصدار تشريعات تجرم نشر الأعمال الفنية التي تروج للمثلية الجنسية، ليسأله الإعلامي عمرو أديب: «لو صديق قال لك إنه مثلي ماذا ستفعل؟»، وأجاب النائب: «أخوفه من الله واتخذ إجراء قانونيا وأبلغ عنه لو لم يمتثل للموعظة الحسنة؛ لأن ما يفعله يخالف الآداب العامة للمجتمع».

ونفى النائب وجود حرية مطلقة في الإسلام، إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية لها ضوابط خاصة بالوحي والدين، معقبًا: «عندما تصدر اللجان المسؤولة على الرقابة على المصنفات عقابًا قانونيًا ممثلين مصريين بسبب تلك القضايا غيرهم يمتنع عن ذلك، وهناك دور للإعلام لمقاومة تلك الموجات التي تنشر الشذوذ والإلحاد».

نقابة الممثلين تدافع عن حرية الإبداع في بيان صحفي

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا عاجلًا حول أزمة فيلم أصحاب ولا أعز، والهجوم على أبطاله وصنَّاعِه، وعلى رأسهم النجمة منى زكي، أكدت خلاله أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزءًا أساسيًّا من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه، كما أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري والنيل منه.

ردود الأفعال

وقال بيان النقابة: تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبًا وأعضاء، بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية منفردة أو ممثلة لأحزابها، والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة.

حرية الإبداع

وواصل البيان: نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة على ثوابت أساسية؛ أهمها:

أولًا: الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزءًا أساسيًّا من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.

ثانيًا: النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

القوى الناعمة

ثالثًا: النقابة وهي تحرص علي القيم الأصيلة للمجتمع المصري تؤكد أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهرَ كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرًا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصًا.