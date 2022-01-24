تدهور الحالة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي بعد إصابته بكورونا: “تعبان أوي ادعولي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المخرج جلال الشرقاوي، عن تدهور حالته خلال هذه الأيام بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.

وأصيب المخرج الكبير بالفيروس قبل 11 يومًا وتم نقله لأحد مستشفيات العزل الصحي.

وقال المخرج اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية: “أنا تعبان أوي ادعولي”.

وطالب الشرقاوي جمهوره بالدعاء له، لأنه فى حالة صحية غير جيدة على الاطلاق، ويعاني من أعراض شديدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

كما نشرت ابنته الفنانة عبير الشرقاوي تفاصيل حالته، عبر حسابها على “فيسبوك” وعلقت: “بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج بأسرع وقت”.

يذكر أن جلال الشرقاوي هو فنان ومخرج مصري حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962. وقد مثّل في مسلسلات مثل ملحمة الحب والرحيل في الأردن ومسلسل المفسدون في الأرض.