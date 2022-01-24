ضرب الهند وفرنسا والدنمارك.. رئيس لجنة كورونا يكشف ظهور متحور جديد ومدى خطورته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا ضرب الدنمارك والهند وفرنسا.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين: أنا المتحور يمر بثلاث مراحل هي متحور تحت الملاحظة ومتحور مثير للاهتمام ومتحور شديد الاهتمام، مشيرًا إلى المتحور الجديد P2.1 لا يزال في مرحلة تحت الملاحظة ولا يمثل مصدرًا للذعر حتى الآن.

حسام حسني: مفيش بيت أو عائلة في مصر لا يوجد بها إصابة أو أكثر

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في مصر، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: الوضع الوبائي في مصر يشبه لحد كبير الوضع الوبائي في العيد من دول العالم، والمتمثل في الزيادة الحادة في أعداد الإصابات وبالأخص عدوى متحور أوميكرون، مضيفًا: مفيش بيت أو عائلة في مصر لا يوجد بها إصابة، نتيجة التغيرات الجوية الحادة وقدرة المتحور الكبيرة على الانتشار.

ونصح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، بعدم الاستهانة بأعراض الإصابة بمتحورات فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وعدم التواجد بالأماكن قليلة التهوية والأماكن المزدحمة، مع الحرص على التطعيم بلقاحات فيروس كورونا سواء الجرعتين الأساسيتين أو الجرعة التعزيزية بعد مرور 6 أشهر على تناول الجرعة الثانية.