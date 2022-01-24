شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد خارجة وترويج للمثلية.. تحرك برلماني وقضائي ضد فيلم أصحاب ولا أعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 24 يناير 2022 10:28 مساءً - حالة من الجدل والغضب خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز عبر منصة نتفليكس؛ حيث شن الجمهور هجومًا ضد أبطال العمل لترويجهم إلى عادات تسيء للمجتمع العربي بشكل عام.

فيلم أصحاب ولا أعز

وفي الوقت الذي انتظر فيه أبطال العمل الإشادات، لاقى طاقم العمل سيل من الانتقادات والدعاوي القضائية التي تطالب بوقف عرض الفيلم ومحاكمة أبطاله.

فتقدم لنائب مصطفى بكري ببيان عاجل إلي المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان المصري ضد فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وجاء البيان بدعوى أن فيلم “أصحاب ولا أعز” أثار استياء الرأي العام لتناوله موضوعات تخالف تقاليد المجتمع المصري وعلى رأسها الترويج للمثلية الجنسية والخيانة الزوجية.

تحرك برلماني ضد فيلم منى زكي

وجاء نص البيان كالتالي: تم الإعلان عن إنتاج فيلم يسمى “أصحاب ولا أعز”، بطولة عدد من الفنانين المصريين والعرب، حيث يدعو هذا الفيلم إلي المثلية الجنسية بشكل واضح وصريح، ومن بين أبطال الفليم الفنانة مني ذكى و الفنان إياد نصار وعادل كرم وغيرهم، ونظرا لخطورة هذا الفيلم الذي تم إنتاجه علي منصة NETFLIX أرجو معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزراة الثقافة لمواجهة مثل هذا النوع من الأفلام.

وفي مقطع فيديو نشره النائب مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية على قيس بوك تحدث مصطفى بكري عن أسباب تقدمه ببيان عاجل إلى مجلس النواب ضد فيلم “أصحاب ولا أعز”؛ حيث أكد أن الفيلم معادي للقيم والأخلاق، به نجوم كبار كنا نحبهم ونحترمهم فإذا بهم يساعدون على نشر قيم غريبة تتصادم مع قيم المجتمع المصري وتؤثر على الأسر المصرية”.

وأضاف مصطفى بكري “أعتقد أن هذا الفيلم له رسالة وهي ضرب كل الثوابت أيا كانت، وتكون هناك حالة من التردي بهذا الشكل تحت مسمى حرية الإبداع وإذا كنت تشاهد هذه الأمور في دول أخرى فالقيم الخاصة بنا وديننا يرفض المثلية الجنسية التي تصدم المجتمع الشرقي، الفيلم ما هو إلا مخطط يريد استباحة كل قيم المجتمع”.

وأكد مصطفى بكري أنه شعر بالقرف عندما شاهد الفيلم مشيرا إلى أن هناك فرق بين حرية الإبداع واستباحة القيم وكأنها أصبحت شيئا عاديا مثل المثلية والخيانة الزوجية، وأن المجتمع المصري مستهدف داخليا وخارجيا.

تحرك قضائي ضد الفيلم

كذلك، قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه تقدم برفع دعوى قضائية ضد فيلم «أصحاب ولا أعز»؛ بسبب ترويج الفيلم للمثلية الجنسية، على حسب ذكره.

وأوضح في الوقت ذاته أن منصة نتفليكس مشبوهة وتروج للمثلية الجنسية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التلفزيوتية، وانتقد «محفوظ»، دفاع الناقد الفني طارق الشناوي، عن فيلم « أصحاب ولا أعز»، والذي ذكر في تصريحاته خلال نفس البرنامج أنه لا يروج للمثلية الجنسية وأن من ينتقد الفيلم لم يشاهدوه حتى الآن وأن منى زكي لم تقم بسقطة أخلاقية عندما قبلت أداء هذا الدور، إذ ذكر أن الناقد الفني طارق الشناوي يدافع بشراسة على الفن القذر، بينما قاطعته عزة مصطفى، بأنها لا تسمح لأحد بانتقاد ضيفها مطالبة إياه بالاعتذار.

واعتذر المحامي أيمن محفوظ، قائلًا: «الناقد الفني طارق الشناوي له كل الاحترام والتقدير في شخصه ولكن هناك أصوات تدافع عن هذه النوعية من الفن»، موضحًا أنه طالب في الدعوى القضائية التي أقامها ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية بعدم عرض الفيلم جماهيريًا، «الفيلم انتشر على السوشيال ميديا ويهدم قيم المجتمع المصري بالترويج لـ المثلية الجنسية وهذه حرب ممنهجة على قيمنا وأخلاقنا».

منى زكي تخلع ملابسها الداخلية

ومن المشاهد التي أثارت الغضب بشكل واسع، هو المشهد الذي ظهرت في منى زكي في أصحاب ولا أعز، تشرب الخمور من وراء زوجها. وقامت منى زكي بخلع ملابسها الداخلية أمام الكاميرا ووضعها في حقيبتها؛ وذلك قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها. في إشارة للخيانة الزوجية.

فيلم “أصحاب ولا أعز” هو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير PERFECT STRANGERS، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19، ويضم عددا من النجوم العرب على رأسهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي، من الانتقادات بعد ساعات من طرحه.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” حقق مشاهدات مرتفعة منذ طرحه على منصة NETFLIX وأثار جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتدور أحدث فيلم “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

والفيلم من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، فؤاد يمين، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.