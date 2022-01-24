معجب يشتبك مع جوهرة ويشد شعرها بسبب صورة (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الراقصة الروسية جوهرة لواقعة اشتباك مع معجب لها، حيث أصر على التقاط صورة تذكارية معها خلال إحيائها فقرتها، في حفل زفاف أمس.

وكشف باسم عبدالمنعم مدير أعمال جوهرة تفاصيل الواقعة، قائلا: إن الراقصة خرجت من تلك الواقعة بخير، ولكن كان الموقف غريبا من نوعه، حيث إن جوهرة كانت تحيي حفل زفاف أمس، وفجأة خرج لها أحد الحاضرين مُصرًا على التقاط صورة تذكارية معها أثناء تقديمها فقرتها، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24″.

وأضاف مدير أعمال جوهرة، فما كان التصرف الجيد في ذلك الموقف سوى تدخل الحراس الشخصيين لمنعه من إيقاف فقرتها، فقرر ذلك المعجب الذي تحول لمتهجم، شد شعر جوهرة والاشتباك معها انتقامًا منها لتدخل الحراس.

شهرة جوهرة

وتعد جوهرة من أشهر الراقصات الأجانب في مصر، التي حصلت على شهرة واسعة خلال آخر 4 سنوات فقط، ويتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام ما يزيد عن 2 ونصف مليون متابع.

وكان لجوهرة حضور بارز في فعاليات الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولفتت انتباه الجمهور بإطلالتها على السجادة الحمراء، التي تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كما حرصت أيضًا على حضور الدورة الماضية لمهرجان الجونة السينمائي، الراقصة أوكسانا أيضًا، وتداولت صورهما التي التقطوها برفقة رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ومهرجان الجونة السينمائي مع شقيقه رجل الأعمال نجيب ساويرس.