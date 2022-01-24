مدحت العدل مهاجما النني: ملوش فايدة في المنتخب ولا في الأرسنال

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، انتقادات عنيفة إلى محمد النني نجم المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي، مؤكدًا أنه لا يقدم أداءً جيدًا.

وقال مدحت العدل في تصريحات إذاعية: “محمد النني ليست له أي فائدة مع منتخب مصر أو مع فريقه أرسنال الإنجليزي”.

وأضاف مدحت العدل قائلا: “أحب النني وأقدره وأحترمه، ولكن احنا بنفهم أكثر من أرسنال، إذا كان النادي الإنجليزي مقتنعًا به ما كان ليقدم على خطوة إعارته، أو كان اعتمد عليه بشكل أساسي”.

وتابع: “اختلف مع نادر السيد الذي أكد في نفس البرنامج بأن محمد النني يقدم المطلوب منه”، مؤكدًا أن النني ينضم للمنتخب فقط لأنه لاعب في أرسنال.

واختتم مدحت العدل تصريحاته قائلا: “على يقين أن هناك أكثر من 10 لاعبين في نفس مركز محمد النني أفضل منه، لم يصنع الفارق مع المنتخب أو مع فريقه”.

وكان نادر السيد أبدى اندهاشه من النقد الذي يتعرض له لاعبي الفراعنة، قائلًا: “نستطيع أن نظهر أمام كوت ديفوار بشكل جيد، الخطوط ستكون مفتوحة ولدينا خط دفاع جيد، في ذلك التوقيت نستطيع لعب الكرة على الأرض وبشكل سريع ونستغل قدرات محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد”.

وأردف: “انتقاد اللاعبين غير منطقي، أرى أن انتقاد النني سببه مقارنته بصلاح، أمر غير سليم، مهامه في الملعب مختلفة”.

واختتم نادر السيد تصريحاته قائلًا: “النني في الأرسنال منذ فترة وهذا يدل على أنه لاعب جيد، مهمة النني بناء هجمة بشكل صحيح ويقوم بذلك الدور بشكل جيد”.

مباراة مصر وكوت ديفوار

وأدى منتخب مصر الوطني اليوم الإثنين، تدريبًا مغلقًا على ملعب جابوما إنيكسي المخصص للتدريبات استعدادًا للقاء كوت ديفوار في السادسة مساء الأربعاء المقبل ضمن دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

كما واصل محمود حمدي “الونش” تدريباته التأهيلية بالكرة، فيما أظهرت نتائج المسحات التي أجريت اليوم للبعثة عن سلبية جميع العينات.

وتم إرجاء الزيارة التفقدية للفريق إلى أرض ملعب المباراة إلى اليوم تنفيذًا للائحة المنظمة للبطولة.

ويتبقى أمام منتخب مصر تدريبه الأخير الذي يؤديه غدًا في الموعد نفسه قبل لقاء الأربعاء.