عالم روسي يفجر مفاجأة بانتقال عدوى متحور “أوميكرون” عن طريق العين

ابو ظبي - احمد الجزار - قال أندريه إيسايف، مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، اليوم الإثنين، إن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق العينين.

أعراض متحور أوميكرون الجديد

وأضاف أندريه أن مثل هذه الحالات في الغالب ترافقها بعض الأعراض، التي تشمل التهاب الملتحمة، يليه صداع ثم سيلان في الأنف.

وتابع مدير المركز بأن هناك العديد من المرضى الذين أصيبوا بمتحور دلتا، خلال شهر أكتوبر الماضي، ثم أصيبوا مرة أخرى خلال يناير بفيروس كورونا، موضحًا أن هذه الحالات في الغالب هي إصابات بمتحور أوميكرون الجديد.

أوميكرون ليس آخر متحورات كورونا

في سياق متصل، قال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إنه من الخطأ اعتبار أوميكرون الجديد، آخر متحورات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: لا يمكننا السماح للجائحة بالاستمرار في التأرجح بين الذعر والإهمال، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وتابع أندريه: نحن الآن في منعطف حرج، لذا يجب أن نعمل معًا لإنهاء المرحلة الحادة من هذا الوباء.

وحث المدير العام للمنظمة، البلدان على العمل معًا لإنهاء المرحلة الحادة من كورونا، قائلًا: إن لديها الآن جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك.

ظهور متحور أوميكرون

وانتشر متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا لأول مرة في جنوب إفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو أسرع السلالات التي تم اكتشافها منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.