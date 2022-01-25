يحيى الفخراني يكشف سبب رفضه العمل مع المخرج يوسف شاهين في “المصير” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان يحيى الفخراني إنه تمكن من إقناع المخرج الراحل يوسف شاهين بتغيير حواره في فيلم “المصير” في سابقة لم تحدث من قبل، ورغم ذلك انسحب من الفيلم، وذهب الدور للراحل نور الشريف.

وروى يحيى الفخراني في الجزء الثالث من حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع عبر قناة dmc، قصة ترشيحه لبطولة “المصير” قائلا: “خالد يوسف كان المساعد الأول ليوسف شاهين ورشحني، وأثناء لقائي بيوسف شاهين قال بعد ما شوفت أعمالك الدور ده محدش يقدر يعمله غيري أنا وإنت.”

وأضاف: “بعد قراءة الفيلم طلبت إعادة صياغة الحوار لإن كان فيه حتة خواجة فوافق، وخالد يوسف قال كونه يوافق دي سابقة، ولما سألني عن أجري قلت له زي ما إنت عايز، أنا من فترة طويلة مش بشتغل سينما، فقال رقم ووافقت.”

وتابع: “لاحظت في مكتب يوسف شاهين إن أفيش الفيلم مكتوب فيه اسم شاب جديد بخط كبير جدا، وممثلين قدام بخط صغير ونبهته، فقال إنت بطل مطلق، وطلبت يكتب ده في العقد، ووافق لكن قال طالما كتبت اسمك الأول نقلل الأجر، فشعرت إن كلمته مش واحدة، وطلبت وقت أفكر.”

‎وأكمل: “كلمني خالد يوسف بعدها، وأبلغني إن يوسف شاهين فهم إني مش عايز الفيلم، وكلم نور الشريف ووافق.”

يذكر أن فيلم “المصير” عرض لأول مرة عام 1997، وتدور أحداثه في القرن الثاني عشر الميلادي في الأندلس، خلال فترة حكم الخليفة أبو جعفر المنصور، وقصته عن صراع الفيلسوف ابن رشد مع السلطة السياسية ممثلة في الخليفة الذي كان صديقا له في الماضي، ومع السلطة الدينية المتطرفة التي تنجح في تجنيد ابن المنصور اﻷصغر بين صفوفها.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم ومنهم نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة، صفية العمري، محمد منير، خالد النبوي، سيف عبد الرحمن، عبد الله محمود، أحمد فؤاد سليم، روجينا وآخرين.