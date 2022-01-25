سقوط أمطار الأربعاء والخميس وتقلبات حتى نهاية الشهر.. الأرصاد تكشف تأثير “هبة” على مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، إن مصر تتعرض لعاصفة هبة القادمة من لبنان، التي تؤثر على المنطقة العربية بصفة عامة وليست مصر فقط.

وأضاف «أبوالمعاطي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الاثنين، أن هناك انخفاضًا كبيرًا وحادًا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة انخفضت من 3 إلى 4 درجات مئوية، مؤكدًا أن هناك موجات صقيع في فترات الليل والصباح الباكر، كما أن حبات «البرد» ستكون متواجدة على المزروعات.

وأشار رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ إلى أنه سيكون انخفاض كبير بدرجات الحرارة وسيكون هناك طقس غير مستقر حتى نهاية الأسبوع.

وتابع: «مش هنكره أن الجو يتحسن ويكون كويس، ومصر تتعرض لعاصفة اسمها (هبة) تؤثر على سوريا ولبنان والعراق ومصر والاردن وكل المناطق تأثرت بها والحرارة وانخفضت لـ3 درجات مئوية».

وأكمل: «الصقيع تكون في الصباح وعلى المزروعات والمزارعين توخي الحذر على المزروعات، وهذا الأسبوع في انخفاض كبير في درجات الحراراة، والطقس غير مستقر إلى آخر الشهر وسقوط الأمطار الأربعاء والخميس».