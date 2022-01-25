دينا الشربيني تعلن عن طبيعة دورها بفيلمها الجديد عبر إنستجرام

روجت الفنانة دينا الشربيني لفيلمها الجديد "حامل اللقب "عب صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشرت دينا فيديو جديد للفيلم ، وعلقت قائلةً : مسك،دكتورة نسا،بنوتة قوي في نفسها،وحلمها الوحيد هو الخلفة،#حامل_اللقب 2/2/2022 في جميع دور العرض.

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"كلنا مستنين"،" بحبك أووي بجد"،"هتعملي عظمة واثقين فيكي ".

و كانت قد طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “حامل اللقب” تمهيدا لعرضه في السينمات.

ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعدما تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".

من ناحية أخرى تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل مشوار والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم ويشارك في بطولته محمد رمضان ومن إخراج محمد ياسين.