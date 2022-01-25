241 مليونا و211 ألف دولار ايرادات فيلم sing 2 حول العالم

حقق فيلم sing 2، إيرادات وصلت إلى 241 مليونا و211 آلاف دولار، ويأتى ذلك بعد عرض الفيلم فى 22 ديسمبر الماضي، وسبق وعرض الفيلم فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى بجدة فى دورته الأولى.

يدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه الذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبى كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

وشارك فيلم الأنيمشن Sing 2 فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربى للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر "هيا نغنى 2" أو " Sing 2"، للمخرج البريطانى الحاصل على جوائز جارث جينينجز، حيث شارك ضمن برنامج "جيل جديد"، وذلك فى دورته الافتتاحية التى أقيمت فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر الماضي.

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