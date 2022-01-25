غدا.. ”لعبة شيطان” في دور العرض السينمائي

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “لعبة شيطان” العمل غدا الموافق الأربعاء 26 يناير بدور العرض السينمائي في مصر، لينضم الفيلم بذلك لقائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

ويعرض الفيلم في 40 دار عرض في القاهرة والمحافظات، وتقيم الشركة المنتجة عرضا خاصا للعمل غدا في أحد المولات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد بالتزامن مع طرحه في دور العرض المصرية.

ويحضر العرض نجوم الفيلم على رأسهم بطل العمل النجم باسم سمرة إضافة لعدد كبير من النجوم والفنانين والإعلاميين.

وتم طرح البرومو الدعائي للفيلم خلال الأيام القليلة الماضية إضافة إلى اكثر من بوستر دعائي للأبطال.

ويشارك في بطولة "لعبة شيطان" كل من؛ باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، متمثلًا فى تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وعرض للفنان باسم سمرة مؤخرا الفيلم الروائي الطويل "النهاردة يوم جميل" ضمن فاعليات مهرجان القاهرة الفرانكوفونية و الفيلم سيناريو وحوار وإخراج نيفين شلبي، والذى يناقش مجموعة من العلاقات الاجتماعية المختلفة التي تربط الرجل بالمرأة.

والفيلم يتناول 4 قصص مختلفة منها قضية الاغتصاب الزوجى، والتى نالت حيزا من الاهتمام الإعلامى فى الفترة الأخيرة، ولكن هناك عديد من القضايا الأخرى التى تخص المرأة والرجل أيضا منه المراهقة المتأخرة عند الرجال، والسمنة المفرطة عند النساء، والتى تعرضها إلى التنمر، الى جانب عدد من القضايا الأخرى، والتى تشغل بال المجتمع، ولكنه لم يتعمق فيها، ويخجل أن يناقشها.

يشارك في فيلم "النهارده يوم جميل" العديد من الفنانين منهم باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر، إخراج نيفين شلبي .