سلطنة عمان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53

تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارتي الثقافة والرياضة والشباب والإعلام في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022م في دورته الـ 53 الذي تبدأ فعالياته 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير القادم.

تهدف المشاركة إلى التعريف بالثقافة العُمانية وإبراز الجوانب الحضارية المشرقة للسلطنة وإبراز الإنتاج الفكري العُماني وتسليط الضوء على الجوانب التراثية والأدبية والتاريخية.

وسيضم جناح السلطنة في المعرض إصدارات حديثة ومتنوعة في الإنتاج الأدبي والتاريخي من عدة جهات، في شتى التخصصات الأدبية والفكرية والفنية والعلمية والتاريخية، من بينها إصدارات متنوعة.

ويعد جناح سلطنة عُمان من الأجنحة المهمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويشهد إقبالا كبيرا من الزوار بمختلف الشرائح الثقافية والفكرية إلى جانب زوار وجهات رسمية وتعليمية وأكاديمية، وفئات متعددة من الزوار من مختلف الشرائح العمرية والتخصصات.