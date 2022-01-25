بدء تحضيرات الجزء الثالث من فيلم ”الفيل الأزرق” لكريم عبد العزيز

بدأ المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد في عقد جلسات عمل للاتفاق على شكل الجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق” الذي حقق نجاحا كبيرا بجزئيه الأول والثاني.

وعلمت "الدستور" أن مروان حامد وأحمد مراد اتفقا على تقديم الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق في عام 2023 على أن يبدأ أحمد مراد في كتابة أحداثه خلال الفترة المقبلة لبدء تصويره عقب انتهاء الموسم الرمضاني.

كما علمت "الدستور" أن شخصية د. يحيى راشد التي يؤديها النجم كريم عبد العزيز سوف يتم تغيير مسارها تماما في الجزء الثالث حيث يظهر كريم عبد العزيز في صورة "شبح" على عكس بقية الأجزاء حيث تم الاستقرار على بعض الخطوط الدرامية للجزء الجديد الذي سيشرع أحمد مراد في كتابته خلال الفترة القادمة.

والفيلم بطولة كريم عبد العزيز ومن المقرر أن ينضم للجزء الجديد من فيلم “الفيل الأزرق 3” عدد كبير من نجوم الصف الأول وضيوف الشرف.

وسيبدأ كريم عبد العزيز تصوير فيلم “الفيل الأزرق 3” نهاية 2022.

وكان فيلم الفيل الأزرق قد حقق نجاحا كبيرا بجزئيه الأول والثاني وقت عرضه في دور العرض المصرية والعربية.

والفيلم مأخوذ عن رواية "الفيل الأزرق" للكاتب أحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يدعي "يحيي راشد" يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية وغيابه عن العمل لمدة 5 سنوات يعود من جديد للعمل في مستشفى العباسية، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل.