يوسف الشريف يثير اهتمام الجمهور على تويتر بسبب متحور أوميكرون

تواجد اسم الفنان يوسف الشريف ضمن الأسماء الأكثر رواجاً على موقع تويتر خلال الساعات الماضية ، ولكن هذه المرة ليست بسبب عرض عمل فنى جديد له ، ولكن بسبب متحور أوميكرون .

جاء تواجد اسم يوسف الشريف ضمن قائمة الأسماء الأكثر بحثاُ على موقع التغريدات العالمى تويتر ، بعد انتشار بعض الأخبار عن أن متحور أوميكرون الجديد ينتقل عبر العين ، وهو الأمر الذى جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ،يربطون بينه وبين ما تناوله يوسف الشريف فى مسلسل الأخير كوفيد 25 ، والذى جاءت أحداثه من خلال انتقال أحد الفيروسات عن طريق حدقة العين .