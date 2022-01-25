المتهم بأداء الامتحان بدلا من مصطفى محمد امتحن 3 مواد باسم اللاعب ويكشف سبب فعلته

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف مصدر قانوني، تفاصيل جديدة حول واقعة تأدية شاب للامتحان بدلا من اللاعب مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، عن دخول المتهم لتأدية مواد سابقة داخل المعهد دون كشف هويته.

تفاصيل القبض على شاب أدى الامتحانات مكان اللاعب مصطفى محمد

وقال المصدر، إن المتهم دخل 3 مرات إلى اللجنة لتأدية الامتحان بدلا من صديقه لاعب منتخب مصر لكرة القدم مصطفى محمد في المعهد العالي بشبرامنت في الجيزة.

وأضافت المصادر، أن جهات التحقيق تستجوب المسئولين في المعهد لمعرفة دخول المتهم في الأيام السابقة رغم سفر اللاعب إلى خارج البلاد لحضور بطولة أمم إفريقيا.

اعترافات المتهم

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها جهات التحقيق، تفاصيل واقعة تأدية شاب للامتحان بدلا من اللاعب مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم، والذي أكد أنه حاول مساعدة صديقه لاعب المنتخب والدخول بدلا منه الامتحان، موضحًا أنه خريج كلية الآداب، وكان يحاول إنقاذ صديقه حتى لا يرسب في الامتحان.

وتابع المتهم أمام جهات التحقيق، كنت عايز أساعد صديقي بسبب سفره خارج البلاد للعب مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، قائلا: كنت عايز أقف جنبه لأنه دلوقتي بيمثل مصر في بطولة إفريقيا وكان عليه امتحان وده بطل.

وكانت قوات الأمن في مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا أمس من المسؤولين بالمعهد العالي بشبرامنت في الجيزة، يفيد بانتحال شاب للصفة الشخصية للاعب مصطفى محمد، المحترف بنادي جالاتا سراي التركي، لاعب المنتخب الوطني، الذي ينافس الآن مع الفريق ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وكشفت التحريات الأمنية في واقعة دخول شاب بدل اللاعب مصطفى محمد الامتحانات، إلى أن مسؤولي للشؤون القانونية أكدوا أن اسم اللاعب موجود في كشف الطلبة الذين يؤدون الامتحان، على الرغم من أنه يوجد حاليًا في دولة الكاميرون خارج مصر، وألقي القبض على هذا الشاب الذي انتحل صفته.