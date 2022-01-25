بعد سخريتها من سقوطه على المسرح.. محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق النجم محمد رمضان على استعانة الفنانة لاتويا جاكسون بفيديو سقوطه على المسرح في حفل توزيع جوائز مهرجان ضيافة في 2020.

أعاد رمضان نشر فيديو اتزلاقه الشهير الذي علقت عليه لاتويا بنشره كاتبة: “حال المشي خلال هذا الأسبوع”، ورد عليها رمضان كاتبا: “ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون ان الدرس من الڤيديو ده ان كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني”.

لاتويا جاكسون مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وسيدة أعمال وشخصية تلفزيونية أمريكية، وترتيبها الخامس والأوسط لعائلة جاكسون، وتبلغ من العمر 65 عاما.

يذكر أن محمد رمضان شارك جمهوره بالصور الأولى من كواليس مسلسل “المشوار” ظهر فيها مع بطلة العمل دينا الشربيني والمخرج محمد ياسين والمنتج محمد سعدي.

على جانب آخر، كان محمد رمضان طرح احتفالا بالعام الجديد أغنية “متعودة” بالاشتراك مع الرابر الجزائري سولكينج، وإخراج حسام الحسيني.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “موسى”من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.