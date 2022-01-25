ناصر القصبي يهاجم “نتفليكس” بعد عرض “أصحاب ولا أعز”: المنصة فاسدة و مفسدة في تبنيها للمثلية

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان السعودي ناصر القصبي على التعليق على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز، الذي عُرض عبر منصة نتفليكس مؤخرًا، وواجه هجومًا عنيفًا لاتهامه بالتشجيع على المثلية الجنسية وهدمه لقيم الأسرة العربية.

كتب ناصر القصبي عبر حسابه بموقع “تويتر”: “فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغه وفي نسخته العربية أحدث جدلاً، الفيلم لطيف في حواراته و أخراجه إلا أنه.. وله السبق.. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون أن هذا سيكون مثيراً و مسوقاً أيضاً”.

وتابع: “نيتفلكس فاسده و مفسده في تبنيها للمثليه والتنازلات تبدأ بخطوة، والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربية و الخليجية بالاربعينات و الخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق أنساني مشروع لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهدده”.

فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم “أصحاب ولا أعز” لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية “مكبر الصوت”.

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم “أصحاب ولا أعز” يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

بيان نقابة المهن التمثيلية على فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: “تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم’أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة”.وتابع البيان: “نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا – أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا”.

واختتم بيان نقابة المهن التمثيلية: “هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه عاشت مصر المستنيرة”.