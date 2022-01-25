رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة، رانيا يوسف،جمهورها، أحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأطلت رانيا يوسف بصورة صباحية في أجواء طبيعية خلابة، وكتبت من خلال صورتها معلقة:Good morning.