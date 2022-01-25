المصور الصحفي محمد الحرازي في ذمة الله
نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ودائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة المصور الصحفي بصحيفة 26 سبتمبر محمد عبدالله صالح الحرازي الذي وافاه الأجل اليوم إثر مرض عضال بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال الإعلام العسكري.
وأشاد بيان النعي، بإسهام الفقيد في خدمة الإعلام العسكري من خلال عمله مصوراً فوتوغرافياً وثق بعدسته كثير من الأحداث والفعاليات الوطنية في مختلف المناطق والمحافظات والمواقع العسكرية في سهول ووديان وجبال اليمن وأثرى بها صحيفة 26 سبتمبر وغيرها من الصحف والمواقع الرسمية.
واعتبر رحيل المصور الصحفي محمد عبدالله صالح خسارة لدائرة التوجيه المعنوي وصحيفتي 26 سبتمبر واليمن، باعتباره واحداً من الكوادر الفنية ذات الكفاءة في فن الصورة الفوتوغرافية في المجال الصحفي.
وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ودائرة التوجيه المعنوي عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وزملائه ومحبيه .. سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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