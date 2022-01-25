بعد اتهامه بالشروع في قتل صديقه.. تأجيل محاكمة معاذ محمد نجم ذا فويس كيدز لـ 8 فبراير

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية وسط حراسة أمنية مشددة، تأجيل محاكمه معاذ محمد طفل ذا فويس كيدز لاتهامه بالشروع في قتل الطفل حسن بمفتاح استقر داخل رأسه بمنطقة حلوان لـ 8 فبراير المقبل.

الطفل معاذ محمد نجم ذا فويس كيدز

وفي وقت سابق، كشفت والدة المجني عليه، والتي قالت إن نجلها حسن شريف تعرض للاعتداء من قبل أحد الأشخاص يدعي معاذ بعد مشاجرة نشبت بينهما، لا تعرف أسبابها إلى الآن، موضحة أنه لم تربطهما صلة قبل ذلك، سوى أنهما زميلان في الدراسة، مشيرة إلى أن الجاني هو طفل في الصف الثالث الإعدادي، يقطن المنطقة منذ 9 أشهر.

أمرت جهات التحقيق، حوادث حلوان الكلية، في وقت سابق بإحالة القضية رقم 12829 لسنة 2021، المتهم فيها الطفل معاذ محمد، نجم ذا فويس كيدز، إلى محكمة جنايات الطفل، لاتهامه بالشروع في قتل الطفل حسن شريف محسن بمفتاح استقر داخل رأسه بمنطقة حلوان.

وقررت جهات التحقيق، حبس متسابق ذا فويس كيدز، المتهم بطعن صديقه بمفتاح سيارة في رأسه بحلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإيداع الطفل معاذ محمد متسابق ذا فويس كيدز للموسم للثالث أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر بأداة حادة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مفاده نشوب مشادَّة بين ابنه والطفل المتهم معاذ محمد، تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على أثره للمستشفى، فتولت النيابة العامة التحقيقات.