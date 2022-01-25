وفاة “أرتوك بيه” أحد نجوم مسلسل “قيامة أرطغرل” بعد صراع مع سرطان الرئة

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى يوم أمس الاثنين، 24 يناير، الممثل التركي أيبيرك بيكجان، الذي نال شهرة واسعة في الوطن العربي بدوره في المسلسل الشهير “قيامة أرطغرل”.

وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية ودولية، فإن بيكجان توفى عن عمر 51 عاما إثر معاناته مع مرض سرطان الرئة.

فور إعلان وفاته، نعاه مخرج مسلسل قيامة أرطغرل، محمد بوزداغ، عبر حسابه في تويتر، قائلا “حبيبنا أيبيرك بيكجان، الذي أضاف روًحا إلى مشروعنا بتمثيله في مسلسلنا التلفزيوني قيامة أرطغرل.. أتمنى رحمة الله على أخينا أيبيرك، وأتمنى الصبر لأهله وجمهور.

كشف الممثل الراحل قبل بضعة أشهر عن مرضه في تدوينة له عبر أحد مواع التواصل الاجتماعي، قال فيها “أصدقائي الأعزاء.. العملية التي بدأت مع الطبيب الذي ذهبت إليه بشكوى من آلام الظهر وصلت إلى هذه النقطة اليوم”.

وقال “أنا أعاني من سرطان الرئة. انتشر الورم أيًضا في الكبد والغدد الكظرية. وللأسف لم يظهر على هذا المرض أي أعراض في مراحله الأولى. اليوم الأول من العالج الكيميائي”.

أضاف إن “أ كبر دعم لي هو عائلتي. وكذلك أصدقائي القريبين.. سأبذل قصارى جهدي لاستعادة صحتي. احتفظ بصحتك ورغباتك معك. ابق على ما يرام”.

وكان آخر ما نشره بيكجان عبر حسابه في إنستجرام بتاريخ 24 سبتمبر2021 ،مجموعة صور مع طفل صغير.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة بيكجان، معبرين عن حزنهم لرحيله

وحسب وسائل إعلام تركية، فإن جثمان الراحل سيوارى الثرى في مسقط رأسه، مدينة مرسين.

واشتهر أيبير بيكجان بدور “أرتوك بيه” في مسلسل “قيامة أرطغرل”، حيث أدى دور طبيب قبيلة الكاي، على مدار أجزاء المسلسل الخمسة.

وظهر بعدة أدوار في القبيلة بداية من عهد سيد قبيلة الكاي سليمان شاه ، في الجزء الأول وحتى الجزء الخامس حيث الزم أرطغرل ولم يتخلعنه، وتولى “أرتوك بيه” القيام بعمل الاسعافات لأولية لمحاربي القبيلة في المعارك التي كانوا يخوضونها.