ابو ظبي - احمد الجزار - تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة عملية فحص لمقطع فيديو متداول يظهر خلاله سيدة تحمل سلاح أبيض “سنجة” وتعتدي علي صاحب محل بويات بمنطقة كفر العلو بمدينة حلوان، بسبب خلافات بينهم. ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله سيدة تدعي “نصره محمد”، تحمل سلاح أبيض في الشارع وتعتدي علي صاحب محل بمدينة حلوان، وتحاول تهشيم سيارة متوقفة بالاشتراك مع زوجها ويدعي “عبد الناصر”، وحاول الأهالي التدخل لمنعها. وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتاة تعتدي على صاحب محل بـ”سنجة” في حلوان.. والشرطة تجري البحث عن المتهمة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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