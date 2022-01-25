قبل انطلاقها غدًا.. 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة مصر وكوت ديفوار (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار غدًا الأربعاء بدور الـ 16 لكاس الأمم الأفريقية، وسيحتضنها ملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

قناة النبأ الليبية:

وتعد قناة النبأ الليبية، من القنوات التي شهدت طفرة كبيرة في مجال الرياضة خلال الفترة الأخيرة، بإذاعتها للبطولات الإفريقية والدولية، بالإضافة إلى المباريات والأحداث الرياضية الهامة، ونعرض لكم تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات كالتالي:

تردد 11096.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى

كما تحظى قناة الجزائرية الأولى، بشهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي، حيث تقوم بإذاعة كافة مباريات كأس أمم إفريقيا، وتنقل جميع الأحداث الرياضية بأفضل صورة وجودة، ويمكنكم استقبال القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ ( 5/6 ).

قناة تيلي تشاد

بينما تتم إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، كذلك عبر قناة تيلي تشاد التي تهتم أيضًا بإذاعة مباريات منتخب تشاد والمباريات الإفريقية ككل، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل كبير في انتشار عامل الثقافة والرياضة في ذات الوقت، ويأتي تردد القناة عبر نايل سات كالتالي:

تردد 12015.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة منتخب مصر فى دور الستة أمام نظيره منتخب كوت ديفوار غدا الأربعاء فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وسيحتضنها ملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية.

صدارة كوت ديفوار

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من الفوز على غينيا الاستوائية والجزائر والتعادل مع سيراليون، بينما حل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من الفوز على غينيا بيساو والسودان والخسارة من نيجيريا.

الونش يواصل التأهيل

كما واصل محمود حمدي “الونش” تدريباته التأهيلية بالكرة، فيما أظهرت نتائج المسحات التي أجريت اليوم للبعثة عن سلبية جميع العينات بحمد الله.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح أو (أيمن أشرف)

الوسط: محمد النني أو (حمدي فتحي) – عبد الله السعيد – عمرو السولية

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – عمر مرموش.