أول صورة لـ أحمد السقا في كواليس “الاختيار 3”

ابو ظبي - احمد الجزار - شارك المخرج بيتر ميمي جمهوره بأول صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا من كواليس مسلسل “الاختيار 3”.

ونشر بيتر ميمي الصورة عبر حسابه على “إنستجرام”، وظهر أحمد السقا بلوك المسلسل “شارب” وقد أطال شعره بعض الشيء عن اَخر ظهور له في مسلسل “نسل الأغراب”.

ومن المقرر أن يقدم السقا نفس الشخصية التي ظهر بها كضيف شرف في الجزء الأول.

واكتفى بيتر ميمي بالتعليق على الصورة كاتبا: “مستر سقا”.

وكان أحمد السقا ظهر في الجزء الأول من المسلسل في شخصية الضابط الذي حقق مع الإرهابي “هشام عشماوي”.

ويشارك أحمد السقا في بطولة مسلسل “الاختيار 3” إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، وياسر جلال وخالد الصاوي، من المقرر عرضه في رمضان 2022.

وعرض مسلسل “الاختيار 2” في رمضان 2021 وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى.