فنان شهير تقمص مشهد الموت فتوفي وهو يؤديه فعلا .. وسط صدمة في الوسط الفني

الرياض - محمد الاطلسي -

يعد الفنان محمود المليجي، من أشهر الفنانين المصريين، الذين تركوا بصمة كبيرة وراءهم بعد وفاتهم، بأعماله الفنية التي عشقها الجماهير والمشاهدين.

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ولعل من أبرز الأحداث التي هزت الوسط الفني، هي واقعة موت محمود المليجي، والتي أثارت دهشة وذهول الجميع، حيث مات وهو يؤدي دور الموت في فيلمه الأخير، “أيوب”.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان عمر الشريف، فؤاد المهندس، مديحة يسري، سامح الصريطي، أسامة عباس، والفيلم قصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج هاني لاشين .

وحكي المخرج هاني لاشين، كواليس وفاة المليجي، قائلاً: “قعدنا على ترابيزة بيجهزوا بالمكياج وطلبوا قهوة، ليبدأ الفصل الأخير في حياة محمود المليجي في هذه اللحظة”.

ووجه المليجي حديثه لعمر الشريف قائلا: الحياة دي غريبة جدًا‏ الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر”، وقام بخفض رأسه كأنه نائم على الكرسي وبدأ يقوم بالتشخير كأنه مستغرق في النوم.

ثم قال له عمر الشريف:” إيه يا محمود خلاص بقى اصحى”، إلا أنه كانت المفاجأة أن المليجي مات بالفعل، فمات وهو يؤدي مشهد الموت.