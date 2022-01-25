ياسمين رئيس: ”قمر 14” يتناول مواضيع حقيقية نواجهها في الحياة

تشارك ياسمين رئيس في دور العرض السينمائية بفيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، والذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

وقالت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية: "فيلم قمر 14 يكشف للجمهور مدى قسوة حكمنا على الناس من الظاهر فقط، دون أن نعلم عن معاناتهم وحياتهم شيئًا" وتابعت "ما أعجبني في الفيلم أنه يتناول مواضيع حقيقية نواجهها في الحياة، وأنا أحب أن أقدم الشخصيات الحقيقية، دون أن أقيّم تصرفاتها ودوافعها".

وتدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

ومن ناحية أخرى تشارك ياسمين رئيس في أول بطولة مسرحية لها من خلال مسرحية أحفاد ريّا وسكينة، والذي تتعاون فيها مع النجمة دينا الشربيني، المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسنى، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.