راشد الفارس يطرح ألبوم ”كحل وزمام”

طرح النجم السعودي راشد الفارس البوم مختلف مع بداية عام 2022، ذات محتوى متميز ومتطور ويجمع العديد من الالوان والاشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى، من انتاج وتوزيع روتانا للصوتيات والمرئيات، استقبلته اليوم الساحة الغنائية السعودية والخليجية والعربية بعنوان "كحل وزمام"، وذلك،حصريا على تطبيق "ديزر" الشريك الرسمي العالمي لروتانا،

حظي البوم "كحل وزمام"، وهي الاغنية التي كتبها الامير بدر بن عبد المحسن، منذ ان ازاح المطرب راشد الفارس الستار عن اسماء ال21 اغنية التي يتضمنها، وكشف اسماء الشعراء والملحنين والموزعين وصناع الموسيقى الذين شاركوا به، والذي ذهب نصيب الاسد فيه موسيقيا للمبدع الملحن ياسر بوعلي بخمسة اعمال، وعبارات الثناء والتقدير ترافق الالبوم حتى ان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه دعم عبر حسابه على "تويتر" البوم الفارس الجديد.

وفي قراءة لاسماء اعمال الالبوم، البداية مع اغنية "كحل وزمام" من كلمات الامير بدر بن عبد المحسن والحان دحوم الطلاسي الذي لحن ايضا في الالبوم اغنية "سلك حرير" التي كتبها الشاعر سعود البابطين، وقد كتب البابطين ايضا ثلاثة اغاني اخرى هي: "هذا يوم" و"سبحان" وكلاهما من الحان مبهم، واغنية "خلهم يدرون" من كلمات راكان. ولحن ملهم اغنية ثالثة هي "وين عذرك" من كلمات الشاعرة الجادل.

وبقية الاغاني هي: "روحين" كلمات الشاعر واحد والحان سلطان الناصر. اما اغنيتي "الغايب" و"تساوت" فكلاهما من كلمات الشاعرة شموخ العقلا (العاليه) ومن الحان ياسر بوعلي الذي لحن ايضا اغاني "كاتب اغاني" للشاعر فائق حسن و"الهوى الغلاب" للشاعر عبد الرحمن العبيدان و"باسم الجروح" للشاعر عبد الله الاسمري.

ولحن ناصر الصالح اغنيتين هما "تكفى غن" من كلمات علي عسيري و"خلص دواي" من كلمات خالد العوض. ولحن احمد الهرمي اغنية "ذكرياتي" للشاعرة رحاب، ولحن عبد الاله ناصر اغنية "تجاوزتك" من كلمات محمد الغرير، ولحن ادهم اغنية "الحب مالي" للشاعر رامي العبودي، وقدم الشاعر والملحن عبد الرحمن العثمان لراشد الفارس اغنية "بين ليلة"، ولحن راكان اغنية ثانية في الالبوم هي "صدقت" من كلمات مزيد، فيما لحن محمد غازي اغنية "الى هنا" من كلمات عبد الله ابوراس، ولحن صلاح الهملان اغنية "هانت العشرة" من كلمات طارق المحياس.

وضم الالبوم نخبة من ابرز الموزعين الموسيقين، فتساوى الموزعين عصام الشرايطي وهشام السكران في عدد الاعمال التي تم توزيعها وعددها اربعة اغاني لكل منهما، وتولى مشاري اليتيم توزيع ثلاثة اغاني، وعملين لكل من سيروس وخالد عز واسامة الهندي، والبقية وزعها: رافت احمد، زيد نديم، نور هاشم، مشاري ابو جواد.

وتولى المهندس جاسم محمد مكساج 17 اغنية في الالبوم، ومكسج عمرو هاشم ثلاثة اغاني، وواحدة من نصيب محمد عصمت.