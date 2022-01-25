أحمد موسى يبكي على الهواء بعد نجاته من فيروس كورونا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - بكى الإعلامي أحمد موسى على الهواء، موجها الشكر لزوجته بعد تعافيه من فيروس كورونا، قائلا: كانت نعم الزوجة الصالحة، فكانت تصلي الفجر وتدعو لي، وأنا أسمع الدعاء، ولكم تتركني لحظة، وكنت أخشى على حفيدي ياسين.

إصابة أحمد موسى بفيروس كورونا

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد،: كانت أيام صعبة، ولكن الحمد لله، كرم ربنا وفضله، ومنذ آخر ظهور لي على الهواء يوم 15 يناير، شعرت بأعراض برد، واتصلت بوزير التعليم العالي، وأرسل فريقًا، أجروا لي مسحة، وطلعت سلبية، وأكملت الهواء.

وتابع أحمد موسى،: في أثناء وصولي إلى المنزل، شعرت برعشة قوية، وتعاملت على أن الأمر كورونا، وعزلت نفسي، وهو التعامل الصحيح، خاصة أن الحكاية ليست بسيطة.

أحمد موسى: حصلت على بروتوكول كورونا والتزمت بالتعليمات

وأكمل أحمد موسى: أجريت مسحة جديدة، وظهرت إيجابية، وأشكر القامات الطبية الكبيرة، الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على الاهتمام والمتابعة، وحصلت على البروتوكول الدوائي، والتزمت بالتعليمات.

وأوضح أحمد موسى، أن اللقاح يمنع مصائب كبيرة، كما يمنع دخول المستشفى، مشيرا إلى أنه حصل على 3 جرعات؛ وهو ما أدى إلى مرور إصابته بسلام.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ 9 مارس 2013، لا يحصل على إجازة، مضيفا: طوال تاريخي المهني لم أحصل على إجازة طويلة، ولم أشاهد الشارع إلا أمس ظهرا، منذ 15 يناير.