بسبب سوء الطقس المتوقع غدًا.. محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل العمل بالمدارس والمؤسسات الحكومية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية غدًا نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تقرر تعطيل العمل غدًا الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة للمحافظة، وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية ويستثني من ذلك الصفوف التي تؤدي الامتحانات والمسؤولين عنها وكذلك المرافق الحيوية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تسهيل الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المسؤولة.

محافظة الجيزة ترفض الإجازة وترفع حالة التأهب

قال اللواء علاء بدران المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إن الهيئة العامة للأرصاد أبلغت المحافظة، بحالة الطقس المتوقع بالمحافظة.

وأضاف بدران، في تصريحات صحفية، أن الأوضاع لا تستدعي تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، أو تعطيل الدراسة، ولكن الأرصاد أبلغتنا أن هناك أمطارًا خفيفة على المحافظة.

وتابع المتحدث باسم محافظة الجيزة، أن المحافظة وجهت بنشر معدات وسيارت شفط مياه الأمطار بالشوارع؛ استعدادًا لأي موجة تقلبات في الطقس غدا.

ولفت بدران، إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء، وهيئة النظافة بالمحافظة، بالتواجد الميداني؛ لرفع تراكمات المياه على الفور.

من جانبه؛ أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، على انتظام الامتحانات بجميع المدارس التي تضم صفوف الإمتحانات، كما أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لمتابعة الامتحانات، واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول.