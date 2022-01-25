منى زكي: اللهم احفظ عائلتي واكفنا شر أنفسنا والشيطان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منى زكي منشورًا جديدًا عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام توجهت خلالها بالدعاء لعائلتها.

وقالت منى زكي خلال المنشور: اللهم إن عائلتي هم الرضا وأطهر النعم لقلبي فاسقهم العافية والسعادة بلا منتهى واحفظهم لي من كل مكروه.. اللهم احفظ عائلتي فهم أغلى ما أملك.. اللهم احفظني واحفظهم وعافني واعف عنهم، واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام.. اللهم بارك لي في عمري وأهلي وفي عملي وفي وقتي، وفي صحتي وفي مالي، وفي كافة شؤوني وأحوالي”.

“أصحاب ولا أعز”.. يتصدر جوجل

وتصدر فيلم “أصحاب ولا أعز” للفنانة منى زكي والفنان إياد نصار خلال الساعات الماضية محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضه على منصة “Netflix”؛ حيث تعرَّض للعديد من الانتقادات على محتواه وما تضمَّنته أحداثه.

قصة فيلم “أصحاب ولا أعز”

والفيلم المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect strangers” بات هو النسخة رقم 19 التي يتم تقديمها حول العالم من الفيلم الإيطالي الشهير.

الفيلم يدور حول 7 من الأصدقاء، يلتقون على العشاء في ليلة خسوف القمر، لتطرأ إلى ذهنهم فكرة مجنونة، بعدما قرَّروا اللعب من خلال البوح بكل ما يرد إلى هواتفهم خلال تواجدهم معا، وهو ما يتسبَّب في أزمات كبرى، والكشف عن أسرار لم تكن معلومة من قبل.

انتقادات لفيلم “أصحاب ولا أعز”

وفور عرضه تعرض الفيلم لانتقادات كثيرة، دارت في معظمها حول ما احتوى عليه من أفكار يرى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي، وألفاظ لم تكن تسمع في الأعمال العربية من قبل.

كما جاء المشهد الافتتاحي صادمًا للجمهور؛ إذ تظهر منى زكي وهي تتخلى عن ملابسها الداخلية وتخبئها في حقيبتها خلال توجهها وزوجها لزيارة أصدقائهما، وتكشف الأحداث فيما بعد عن ارتباطها عبر الإنترنت بشخص ومحادثته رغم أنها متزوجة من إياد نصار خلال الأحداث.

كما أثار الفيلم انتقادات كبيرة بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس، وهو اللبناني فؤاد يمين، واتهم الفيلم بالترويج للمثلية الجنسية، إلى جنب ظهور منى زكي بجرأة غير معهودة عليها، خاصة أنها تقدم دور زوجة مصرية.

أما الانتقاد الآخر فهو انتقاد فني؛ حيث أكد الكثيرون أنه مأخوذ نصًّا ومضمونًا عن الفيلم الإيطالي دون إحداث أي إبداع فني أو تغيير لصناعه العرب، حتى يمكن تمييزه عن العمل الأجنبي.