إصابة يسرا وبيومي فؤاد وساندي بـ فيروس كورونا

أصيبت النجمة يسرا بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة مسحة كورونا الخاصة بالفنانة إيجابية.

وكانت قد شاركت الفنانة يسرا، إعلان برنامجها الجديد (كلام في الحب)، ونشرته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعلن الفنان بيومي فؤاد، إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات".

وقال “بيومى فؤاد من خلال الفيديو :”دعواتكم بالشفاء، أنا كورونا وعازل نفسي بقالي يومين في المكتب، دعواتكم بالشفاء وحشتوني".

وأعلنت المطربة ساندى عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وقالت ساندى من خلال الفيديو :" مكنش لازم أعرف ان جالى كورونا".