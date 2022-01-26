حمو بيكا يكشف حقيقة تهديده بالذهاب لنقابة الموسيقيين بالملابس الداخلية وهجومه على منى زكي

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد مؤدي المهرجانات حمو بيكا أنه لم يهاجم الفنانة منى زكي بسبب فيلمها “أصحاب ولا أعز” ولم يقارن ما يحدث معها من دعم وما يتعرض له هو من هجوم واتهام بإفساد الذوق العام.

وعبر صفحته على “فيسبوك” أكد حمو بيكا أنه لم يتحدث أو ينشر فيديو ينتقد فيه الفيلم ويعلن أنه سيذهب بملابسه الداخلية إلى نقابة المهن الموسيقة، تعليقًا على عدم اعتماده بالنقابة، مطالبا الصحافة والمواقع الإلكترونية بعدم الزج باسمه في أخبار كاذبة.

وكتب حمو بيكا: “للمرة المليون .. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر، بخصوص البوست المنتشر عن لساني (أني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية) الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست أو استوري أو لايف على صفحاتي الرسمية … كفاية كذب وتضليل وتشويه لاسمي .. مش كل حاجة تنتشر تلزقو اسم حمو بيكا فيها”.

وأضاف مؤكدا دعمه للفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي قائلا: “وأنا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة “مني زكي والنجم أحمد حلمي” وأنا ضد الحملة الشنيعة اللي معموله عليهم دي أنتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل”.

واختتم كلامه: “وياريت تبطلوا تصدقوا الإشاعات وتاخدو الكلام من على لسانا ومن على صفحاتي الرسمية”.

وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار أن حمو بيكا ظهر في فيديو بث مباشر انتقد فيه دعم الفنانة منى زكي، في حين يتم اتهامه بإهدار قيم المجتمع.

يذكر أن الفنانة منى زكي تعرضت لهجوم كبير بسبب مشاهد لها في فيلم “أصحاب ول اأعز” مما دفع عدد كبير من النجوم للدفاع عنها في حملة دعم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث فيلم “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح وتنكشف أسرار لم يكن أحد يعرف عنها أي شيء بما في ذلك أقرب الأصدقاء.