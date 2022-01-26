إصابة يسرا بفيروس كورونا للمرة الثانية

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المنتج جمال العدل، عن إصابة النجمة يسرا بفيروس كورونا، خلال هذه الأيام، وخضوعها للعزل المنزلي.

وقال العدل في تصريحات صحفية، أن مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا، لم يتوقف تصويره.

وتعد هذه المرة الثانية التي تصاب فيها يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيبت به شهر ديسمبر من العام الماضي، وتعافت بعد فترة كبيرة.

ويُشار إلى أن يسرا تحدثت مؤخرًا، عن برنامجها الجديد كلام في الحب، الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة الحالية.

وقالت يسرا خلال اتصال هاتفي ببرنامج كلام الناس، أن البرنامج استغرق 3 أشهر للتحضير للبرنامج، مضيفة: كل الشغل بتاع البرنامج تطلب مجهودا غير عادي، وأشكر كل فريق العمل على هذا المجهود، وأنا سعيدة بالتعاون معهم.

واستكملت الفنانة: قابلنا نحو 100 شخصية من أجل برنامج كلام في الحب، وكلنا نتكلم عن الحب بجميع أنواعه.

ولم تصرح يسرا عن فكرة البرنامج، واكتفت بالقول إن ضيوف كلام عن الحب متنوعون ما بين مشاهير أو أشخاص قدموا إنجازات في فئة معينة، وأعتقد أن كل شخص فينا يعرف الحب وقيمة الحب حتى لو تظاهر بعكس ذلك.

وتشارك يسرا في المارثون الرمضاني المقبل 2022، من خلال مسلسل أحلام سعيدة، من إنتاج العدل جروب، ويشارك فيه النجوم غادة عادل ومي كساب ونور محمود، تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.