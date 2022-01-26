وفاة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق الكاتب الصحفى ”ياسر رزق”

توفى منذ قليل الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الإدارة ، وفق ما أعلنه الكاتب الصحفى جمال حسين بجريدة أخبار اليوم.
وقال جمال حسين في تغريدة عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".
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