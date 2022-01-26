بـ”ألفاظ خادشة وإشارات خارجة”.. كارولين عزمي توثق تعرضها للتحرش على الطريق (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة كارولين عزمي، عن تعرضها لحادث تحرش صباح اليوم داخل سيارتها، وكشفت تفاصيل الحادث بأكمله، مطالبة بإرجاع حقها.

ونشرت كارولين عزمي مقطعين فيديو من الحادث لا يتعديا الثواني، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت معلقة عليها: مساء الخير، أنا اللي يعرفنى أو متابعنى عارف أني شخص مالوش فى المشاكل، ولا عمري شاركت مشكله تخصنى سوشيال ميديا.

وأضافت: النهاردة كنت فى عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا كل اللي عملته إنى بصيت له وبصيت قدامي، فلقيته بيكرر نفس الحركة تانى باستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان اخوفه واخليه يبطل يضايقنى، اتفاجأت وهو بيقول لى بتصوريني يا بنت لفظ خادش.

وأكملت باقي تفاصيل الواقعة: ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وأنتم هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقول لي تعالي ورايا، والحقيقة إني مش عارفة أروح وراه فين أو كان عايز يعمل ايه، ولأني اتوترت وخفت ساعتها ما قدرتش اصور 1% من اللي عمله الشخص دا.

وتابعت كارولين عزمي معبرة عن استيائها من أفعال المتحرش: أنا اتشمت واتنهت واتشمت بأهلي بأقذر الشتايم النهاردة من حد معرفوش ولا عملت له حاجة، ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض!، أكيد الشخص دا أذى بنات كتير لإنه تقريبا متعود على الحركات دى، ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجع لي.

ويذكر أن واقعة التحرش هذه التي تعرضت لها كارولين عزمي، تتشابه تماما مع قصة حكاية واللي ما يشتري يتفرج ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، التي عرضت منذ أيام قليلة، ويرتكب البطل بها نفس جريمة التحرش هذه وبكل تفاصيلها، ولعب هذا الدور الفنان إيهاب فهمي، أمام الفنانة بسمة، إلى جانب عددا من النجوم، منهم: محمد علي رزق، هبة عبد الفني، صبري عبد المنعم، وغيرهم.

أحدث أعمال كارولين عزمي

وعلى جانب آخر، تنتظر كارولين عزمي حاليا، عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يوم 29 من يناير الجاري، بطولة الفنانة سوسن بدر، والفنان سيد رجب، ولاء الشريف، محمد عادل، كارولين عزمي، مدحت صالح، نيرمين الفقي، ونجوم جدد على الجزء الثالث من المسلسل، منهم: نور محمود، وفاء صادق، وآخرون.