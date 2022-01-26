خالد الصاوي ومصطفى خاطر وهنادي مهنا يحتفلون بالعرض الخاص لـ”تماسيح النيل” (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - هنادي مهنا وأحمد خالد صالح ومصطفى خاطر والنجوم احتفلوا مساء أمس بالعرض الخاص لفيلم “تماسيح النيل”، وشهد الحفل تواجد عدد كبير من نجوم الفيلم، وكذلك عدد من النجوم الذين حرصوا على الاحتفال معهم.

واحتفل نجوم فيلم “تماسيح النيل” بالعرض الخاص والأول للفيلم أمس، في إحدى السينمات، وعلى رأسهم مصطفى خاطر وسوزان نجم الدين وخالد الصاوي وهنادي مهنا والمخرج سامح عبد العزيز، وحضر أيضاً الفنان أحمد خالد صالح للاحتفال مع زوجته هنادي مهنا بعرض الفيلم، وكذلك مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي وأيضا زوجة مصطفى خاطر.

وحضر بعيدا عن أبطال الفيلم كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس والفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان مصطفى بسيط والفنانة وأمل رزق وشريف شعشاع وغيرهم، وكان برومو “تماسيح النيل” قد حقق أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحه اليومين الماضيين، وذلك بعدما ‎أعلنت شركة دانا للانتاج والتوزيع الفني للمنتج “راني مسحال ” عن طرح الفيلم السينمائي الجديد “تماسيح النيل” يوم السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وهو ضمن الأعمال التي تعرض مع أول السنة الجديدة وموسم رأس السنة السينمائي.

وطرحت الشركة المنتجة أيضاً اليوم الأغنية الدعائية لفيلم “تماسيح النيل” مع مغني المهرجانات أوكا والمطربة نعوم، وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تقوم بعمليات نصب وسرقة، وتنتقل في رحلة نيلية على مركب، من أجل عملية نصب جديدة على أحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي.

ويذكر أن فيلم “تماسيح النيل” يشارك في بطولته أيضا كل من الفنانين ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.