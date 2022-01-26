تامر حسني يحيي الحفل الختامي لسباق العالمي فورمولا الرياض

أعلن الفنان تامر حسني عن إحيائه حفلا جديدا يوم السبت المقبل في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

ونشر تامر حسني إعلان الحدث قائلا:" جمهوري الحبيب في المملكة العربية السعودية.. إن شاء الله هكون معاكم في الحفل الختامي للسباق العالمي فورمولا إي في مدينة الرياض يوم السبت القادم الموافق ٢٩-١-٢٠٢٢".

ويخوض الفنان تامر حسنى أولى تجاربه الإخراجية من خلال فيلم “روميو” والذى يقوم بتأليفه أيضا وبطولته أمام هنا الزاهد.

ويجرى حاليا تامر حسنى التحضير للعمل من حيث اختيار أبطال وأماكن التصوير، ومن المقرر استئناف العمل عليه عقب عودته من السعودية.