أعلن الفنان تامر حسني عن إحيائه حفلا جديدا يوم السبت المقبل في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام.
ونشر تامر حسني إعلان الحدث قائلا:" جمهوري الحبيب في المملكة العربية السعودية.. إن شاء الله هكون معاكم في الحفل الختامي للسباق العالمي فورمولا إي في مدينة الرياض يوم السبت القادم الموافق ٢٩-١-٢٠٢٢".
ويخوض الفنان تامر حسنى أولى تجاربه الإخراجية من خلال فيلم “روميو” والذى يقوم بتأليفه أيضا وبطولته أمام هنا الزاهد.
ويجرى حاليا تامر حسنى التحضير للعمل من حيث اختيار أبطال وأماكن التصوير، ومن المقرر استئناف العمل عليه عقب عودته من السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر حسني يحيي الحفل الختامي لسباق العالمي فورمولا الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.