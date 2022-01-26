”معرض الكتاب” يعرض بعض التماثيل الأثرية التي تعبر عن حب وتطلع المصري...

في إطار الاحتفال بإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب ، عرض بعض التماثيل الأثرية التي تعبر عن حب وتطلع المصري القديم للقراءة والمعرفة ومن ضمن هذه التماثيل: تمثال الكاتب الجالس، وتمثال كاتب الدولة القديمة حيث كان يطلب كبار الدولة صُنع تماثيل توضع في مقابرهم وتصورهم في هيئة كاتب كما يتم عرض تمثال من الحجر الجيري الملون للكاتب"بتاح شبسس" والذي لُقب بالقاضي، مفتش امناء السجلات ومفتش كهنة الإله.

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