”Disney” تؤكّد إطلاق خدمتها في 42 دولة

أكّدت “Disney”، وهي خدمة البث المباشر المقدّمة من The Walt Disney Company، أنها ستنطلق في صيف هذا العام في 42 دولة و11 إقليمًا جديدًا، من بينها 16 سوقًا في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل الدول الجديدة كلاً من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.

ومن خلال تقديم المحتوى الأصلي الحصري وآلاف الحلقات والأفلام من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوجرافيك والمواد الترفيهية العامة من ستار، ستحتضن خدمة “+Disney” البث المباشر لبعض أكثر القصص المحبوبة على مستوى العالم.

القائمة الكاملة للدول (حسب الترتيب الأبجدي) التي ستنطلق فيها خدمة “+Disney” في صيف 2022:

الإمارات

الأردن

البحرين

البوسنة والهرسك

التشيك

الجبل الأسود

الجزائر

السعودية

العراق

الفاتيكان

الكويت

المجر

المغرب

اليمن

اليونان

إستونيا

فلسطين

ألبانيا

أندورا

بلغاريا

بولندا

تركيا

تونس

جنوب إفريقيا

رومانيا

سان مارينو

سلوفاكيا

سلوفينيا

صربيا

عُمان

قطر

كرواتيا

كوسوفو

لاتفيا

لبنان

ليبيا

ليتوانيا

ليختنشتاين

مالطا

مصر

مقدونيا الشمالية

خدمة +Disney هي خدمة البث المباشر المخصّصة للأفلام والعروض التلفزيونية من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك، إلى جانب The Simpsons وغير ذلك الكثير. وفي أسواق دولية مختارة، تشمل هذه الخدمة أيضًا العلامة التجارية الجديدة للمحتوى الترفيهي العام ستار. وباعتبارها الخدمة الرائدة للبث المباشر إلى المستهلكين من شركة The Walt Disney Company، تشكّل +Disney جزءًا من قسم توزيع المواد الإعلامية والترفيهية من Disney. وتقدّم الخدمة بثًا خاليًا من الإعلانات إلى جانب مجموعة متزايدة باستمرار من المواد الأصلية الحصرية، ومن بينها الأفلام الطويلة والمواد الوثائقية ومسلسلات الحركة والرسوم المتحركة والمحتوى القصير. وبفضل وصولها غير المسبوق إلى تاريخ Disney الطويل من الترفيه السينمائي والتلفزيوني المذهل، تحتضن خدمة +Disney أيضًا البث الحصري لأحدث إنتاجات The Walt Disney Studios. ومن خلال ستار، تقدّم هذه الخدمة أيضًا أحدث الإنتاجات من 20th Century Studios وDisney Television Studios وFX وSearchlight Pictures وغيرها.